Diocesi: Ragusa, morto padre Arena, fondatore del Consultorio familiare di ispirazione cristiana a Vittoria

Oggi è tornato alla casa del Padre don Enrico Arena, della diocesi di Ragusa. Domani alle 10 nella chiesa del Sacro Cuore di Vittoria verrà allestita la camera ardente e alle 16 con presenza del vescovo di Ragusa, mons. Carmelo Cuttitta, sarà celebrata la Santa Messa esequiale. Padre Enrico Arena, nato a Bengasi il 28 gennaio 1940 e ordinato presbitero il 1° novembre 1964, è stato vicario economo della parrocchia Madonna delle Lacrime in Vittoria; successivamente, per quattro anni, è stato animatore del Seminario vescovile e in seguito, ha ricoperto l’ufficio di vicario parrocchiale della parrocchia San Giovanni Battista, San Francesco di Paola, Sacro Cuore di Gesù in Vittoria. Ha fondato a Vittoria il Consultorio familiare di ispirazione cristiana e dal 1979 ha ricoperto il ruolo di consulente morale del Consultorio familiare del Centro di promozione sociale “Giovanni XXIII”. È stato assistente spirituale dell’Associazione “Lauretana” e membro della commissione per la formazione permanente dei presbiteri.