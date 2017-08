Avvenire: la prima pagina di domani 22 agosto. Papa per Giornata migranti, attentato a Barcellona, primo anniversario terremoto Centro Italia

“Avvenire” dedica l’apertura della sua prima pagina, con un grande titolo su foto, al messaggio del Papa per la Giornata mondiale del migrante e del rifugiato. All’auspicio di apertura, accoglienza e integrazione lanciato da Francesco, si rifà anche il commento di Marco Impagliazzo: “Di fronte alla sofferenza e alle aspirazioni a un futuro migliore di tanti migranti e alle domande dell’opinione pubblica italiana c’è bisogno di risposte e non di nuove polemiche – scrive il presidente della Comunità di Sant’Egidio -. Uno dei rilievi che più preoccupano le organizzazioni, le associazioni e le persone che hanno fatto del salvataggio e dell’accoglienza ai migranti un punto fermo del loro operare è quello delle condizioni disumane, fuori da ogni rispetto dei diritti umani, in cui vivono migliaia di migranti nei ‘campi di raccolta’ in Libia”. Al centro della prima pagina, un altro grande titolo per l’attentato di Barcellona, con l’uccisione del killer delle Ramblas. Scrive nel suo editoriale Riccardo Redaelli, incentrato sui rischi che ora può correre anche l’Italia: “Nei confronti dei gruppi islamici radicali le nostre forze di sicurezza agiscono con una professionalità e un’efficienza che ci viene ormai riconosciuta a livello internazionale, con una pluralità di strumenti di prevenzione e repressione che si sta dimostrando efficace. Il primo livello di prevenzione è la grande capacità di percepire le minacce e di monitorare gli ambienti a rischio. Vi è poi una capacità di ascolto e di dialogo con le comunità islamiche, che favorisce il cosiddetto early warning, ossia l’allerta precoce nei confronti di individui potenzialmente pericolosi”. Spazio anche per il primo bilancio della ricostruzione a un anno dal terremoto che ha colpito il Centro Italia. E poi un richiamo per l’interesse cinese nei confronti di Fca. Infine, uno spazio per il Meeting di Rimini, che “Avvenire” segue con tre inviati e due pagine al giorno.