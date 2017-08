Attentato in Finlandia: commemorazione interreligiosa oggi a Helsinki nel segno della “pace e della fiducia”

“Noi, rappresentanti delle diverse religioni e culture, ci riuniamo per ricordare le vittime e pregare per la pace e il consenso sociale nel nostro Paese e nel mondo. Con il nostro esempio, vogliamo dire no a ogni violenza e alla rabbia. Vogliamo dimostrare che diverse comunità religiose e culturali possono vivere insieme nella riconciliazione”. È questo il motivo per cui oggi, a Helsinki, rappresentanti delle diverse religioni presenti in Finlandia insieme a rappresentanti delle forze politiche e di governo si riuniscono insieme per rispondere nel segno della “pace e della fiducia” all’attentato di Turku, che venerdì scorso è costato la vita a due donne finlandesi e ha lasciato otto persone ferite. È il “Uskot foorumi”, la piattaforma interreligiosa di cristiani, musulmani ed ebrei a invitare tutti al raccoglimento, alle 17 presso la “Kampin kappeli”, la “cappella del silenzio”, un luogo ecumenico di preghiera e di silenzio nel centro della capitale finlandese.