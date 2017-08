Attacchi in Spagna: arcidiocesi di Madrid, di fronte a piaga terrorismo “rimanare uniti e stare sempre dalla parte delle vittime”

“Come ha detto il cardinale arcivescovo di Barcellona, Juan José Omella, nella Messa per le vittime degli attentati di Barcellona e Cambrils, “in questi momenti dobbiamo restare uniti”. Si legge in una nota diffusa stasera dall’arcidiocesi di Madrid, dopo le polemiche suscitate dalle parole del sacerdote della dioesi madrilena Santiago Martín, nella messa domenicale. Il prete, infatti, secondo quanto riportano i giornali spagnoli, avrebbe accusato la sindaca di Barcellona di essere corresponsabile della strage non avendo messo protezioni anti attentati alle Ramblas. “Non ci sono più colpevoli dei terroristi – prosegue la nota -, coloro che cercano solo di generare paura e odio e il cui comportamento è intrinsecamente perverso, come ha ricordato il cardinale arcivescovo di Madrid, Carlos Osoro, nell’Eucaristia dell’Almudena”. Infine, “di fronte alla piaga del terrorismo, la sfida della Chiesa è stare dalla parte delle vittime e del popolo che soffre e ricordare la dignità di tutti gli esseri umani”.