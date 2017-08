Attacchi in Spagna: anche la comunità italiana di Barcellona partecipa stasera alla manifestazione delle associazioni musulmane per dire no al terrorismo

Anche la comunità italiana di Barcellona parteciperà questa sera, alle 10, in Plaza Catalunya, alla manifestazione promossa da diverse associazioni musulmane della città per dire no al terrorismo. “In coscienza ognuno è libero di partecipare”, dice il cappellano della comunità italiana, don Luigi Usubelli, invitando tutti a essere presenti per “dire no a ogni forma di terrorismo” e ribadire che “islam e terrorismo non sono la stessa cosa”. Ieri a Ripoll, cittadina di 10mila abitanti nei Pirenei catalani, si sono radunati i familiari dei giovani jihadisti coinvolti nell’attentato di giovedì scorso per dire no al terrorismo.