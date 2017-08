Anziani: Fondazione Moressa, “solo l’8% dei pensionati può permettersi la badante”

In tempi di crisi, le famiglie hanno risorse sufficienti per coprire l’assistenza agli anziani? “Una badante costa mediamente alla famiglia 16 mila euro annui, e solo l’8% dei pensionati può sostenere questa spesa contando solo sulla pensione”, malgrado “il progressivo invecchiamento demografico e la crescente partecipazione delle donne al mercato del lavoro, uniti al progressivo calo della spesa pubblica per la famiglia e l’assistenza, abbiano determinato negli ultimi anni un forte aumento della richiesta di servizi di assistenza a domicilio da parte delle famiglie”. Questo il quadro che emerge da una ricerca “Domina” (Associazione nazionale famiglie datori di lavoro domestico, firmataria del Ccnl sulla disciplina del lavoro domestico) realizzata dalla Fondazione Leone Moressa, dal titolo “Il valore del lavoro domestico”.

Su 14 milioni di pensionati (i pensionati totali in Italia sono 14,8 milioni, ma nello studio sono considerati i 13,9 milioni per i quali la pensione è la principale fonte di reddito), “oltre il 70% ha un reddito complessivo al di sotto dei 20mila euro annui, ovvero al di sotto di circa 14.600 euro spendibili (al netto delle tasse)”. Il costo della “badante” varia a seconda delle ore lavorate e dell’inquadramento contrattuale: “Si va dai 2mila euro annui per assistenza di 5 ore settimanali a persone autosufficienti, fino ai 22mila euro per assistenza a non autosufficienti da parte di personale formato”. Mediamente, la classica “badante” (livello assistente a persone non autosufficienti, non formato) costa alla famiglia “circa 16mila euro annui”. Contando solo il reddito da pensione dell’assistito, perciò, “solo l’8,1% dei pensionati può permettersi la badante”. Più accessibile invece “un’assistenza part time per poche ore: il 50% dei pensionati può permettersi una badante per 5 ore settimanali, e il 20% può permettersi 25 ore”.