Anziani: Acli Roma, una task force antitruffa per chi resta in città d’estate

Anche nel mese di agosto prosegue l’impegno delle Acli di Roma a sostegno degli anziani per evitare che cadano vittime di truffe. Per chi infatti avrà bisogno di un aiuto o di una consulenza, rimarrà a disposizione il numero delle sede di via Prospero Alpino 20 (06/57087028 – 342/1813776) che garantirà assistenza a chiunque avrà bisogno per dare consigli o solo anche per ascoltare le problematiche di tanti anziani che rimangono soli in città. A disposizione anche il numero del Taxi Sociale: 344/2402333.

Da anni ormai le Acli di Roma portano avanti in tutta la città e nella provincia dei corsi rivolti agli anziani, realizzati in collaborazione con la Fap (Federazione anziani e pensionati) delle Acli di Roma e l’Unione sportiva Acli Roma e con il patrocinio della Polizia di Stato, volti a prepararli su come comportarsi nel caso subiscano un tentativo di truffa. Da questa esperienza è stato anche realizzato “un apposito vademecum antitruffa che viene distribuito gratuitamente a tutti gli anziani che ne fanno richiesta presso i circoli Acli di Roma e provincia”.

Nel solo 2017 sono stati oltre 300 gli anziani che hanno preso parte a questi corsi, che si sono svolti presso la parrocchia San Pio, in via Paolo Stoppa 10, con la collaborazione del Commissariato Lido di Ostia e il circolo Acli San Pio, presso il centro anziani John Fitzgerald Kennedy a Monterotondo, con il commissariato di Fidene, e presso la parrocchia Sant’Aurea a Ostia Antica, in piazza della Rocca 16, con il Commissariato Lido di Ostia. Altri verranno realizzati nel corso dell’anno.

“Gli anziani — dichiara Lidia Borzì, presidente delle Acli di Roma e provincia — d’estate vivono purtroppo un periodo di estrema fragilità, e quindi sono potenzialmente ancora più esposti alle truffe. È per questo che, oltre ai tanti corsi che stiamo portando in giro per Roma e provincia, abbiamo scelto di non lasciarli solo proprio in questo momento difficile, mettendo a disposizione il nostro numero per chiunque abbia bisogno di un aiuto o di una consulenza su questo tema, ricordando sempre che per i casi più gravi è necessario rivolgersi alle Forze dell’ordine che sono sempre pronte a prestare soccorso”.