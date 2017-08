Amatrice un anno dopo: silenzio e riflessione per ricordare le vittime. Veglia di preghiera la notte del 23 e 24 agosto con mons. Pompili

Saranno il silenzio e la riflessione a caratterizzare la veglia di preghiera che il vescovo Domenico Pompili presiederà nella notte tra il 23 e il 24 agosto ad Amatrice. Il momento di raccoglimento sarà un modo per fare memoria dei caduti tra le macerie a un anno dal terremoto. La liturgia avrà inizio alle ore 3.30 presso Parco “Padre Giovanni Minozzi”, preceduta dai rintocchi della campana: uno per ognuna delle 239 vittime. Il raduno dei partecipanti è programmato per le ore 1.30 nell’area del campo sportivo, presso una tenda appositamente allestita, dove avrà luogo la lettura dei profili delle vittime dal libro “Gocce di Memoria”. A partire dalle ore 3, i presenti raggiungeranno il Parco “Padre Giovanni Minozzi” con una fiaccolata. Alle ore 11 del 24 agosto, presso la tenda allestita nel campo sportivo di Amatrice, il vescovo, mons. Domenico Pompili, presiederà la messa. Nella serata del 23 agosto, a partire dalle ore 21, mons. Pompili presiederà ad Accumoli la Via Crucis. Nel pomeriggio del 24 agosto, il vescovo presiederà inoltre l’eucaristia a Cittareale, alle ore 16, e ad Accumoli, alle ore 18.