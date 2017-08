Terremoto: Mattarella, faremo di tutto per aiutarvi

(DIRE-SIR) Arquata del Tronto – “Faremo di tutto per aiutarvi”. Lo ha detto oggi il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ad alcuni degli sfollati di Pescara del Tronto, frazione di Arquata del Tronto, ospitati da luglio nelle 26 casette realizzate a valle. Il presidente Mattarella, atterrato in elicottero nei pressi del borgo di Arquata intorno alle 9.30, accompagnato dal sindaco Aleandro Petrucci, dal governatore delle Marche, Luca Ceriscioli, e dal commissario Vasco Errani, ha visitato il nuovo Municipio provvisorio del Comune simbolo del sisma. Successivamente lo spostamento a Pescara del Tronto dove ha depositato una corona di fiori in memoria delle vittime del sisma e, poi, nell’area in cui sono state installate 26 Sae (Soluzioni abitative in emergenza) che ospitano una sessantina di sfollati. Qui ha incontrato i cittadini che hanno manifestato le proprie preoccupazioni e paure: dai ritardi nella ricostruzione alla mancanza di lavoro. Un quadro che il presidente dell’associazione ‘Pescara del Tronto’ Vinicio Paradisi ha descritto in una lettera consegnata al presidente. “Ha detto- dice Paradisi- che farà di tutto per aiutare la ricostruzione”. (www.dire.it)