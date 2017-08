Spiritualità: Schio, dal 12 agosto il XXVI meeting internazionale dei giovani

Sarà “Tutti tuoi o Maria per il trionfo del tuo cuore” il tema del XXVI meeting internazionale dei giovani, organizzato dal 12 al 16 agosto a San Martino di Schio (Vi) dal Movimento mariano Regina dell’Amore. Saranno – si legge in una nota – “cinque giorni di confronto, amicizie, crescita spirituale ed umana, per dare ai giovani, provenienti da varie parti d’Europa, l’occasione di riflettere su tematiche attuali alla luce della fede che dà senso alla vita, per poter proseguire sulla strada tracciata da Maria Regina dell’Amore che ci vuole ‘Tutti suoi’”. “Il meeting – prosegue la nota – si rivolge particolarmente ai giovani, ma resta aperto a chiunque desideri scoprire o approfondire profondi valori di vita e di fede, a chi vuole accostarsi o scoprire sempre più la figura di Maria”. Per la serata di sabato 12 agosto è in programma uno degli appuntamenti più importanti del meeting: alle 21 verrà proiettato “Il risveglio di un gigante”, film documentario di Giovanni Ziberna e di Valeria Baldan su santa Veronica Giuliani, a cui seguirà la testimonianza della conversione del regista del film. La giornata di domenica si concluderà con il concerto “Il mondo canta Maria”. Alle 16.45 di lunedì, Ania Goledzinowska, ex fotomodella che ora s’impegna a propagare fra i giovani il valore della purezza e della castità, parlerà della sua conversione e di “Cuori puri”. Per il pomeriggio di martedì 15 è previsto l’intervento del nuovo presidente che esporrà le novità del Movimento. Alle 17, lo scrittore Marco Invernizzi presenterà il mistero di Fatima e la crisi della famiglia d’oggi.