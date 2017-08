Società: Diaco (Acli Bologna), “tante piccole e grandi necessità di welfare si superano agendo in una dimensione di condominio”

“Oggi, tante piccole e grandi necessità di welfare e di conciliazione dei tempi di lavoro e di vita si superano agendo in una dimensione ‘di condominio’: si pensi alle esperienze virtuose della badante o della baby sitter di condominio, dei ‘nonni in affitto’, della stireria di condominio, del car sharing e del car pooling gestiti a questo livello”. Lo afferma Filippo Diaco, presidente provinciale delle Acli di Bologna, nell’editoriale pubblicato sull’ultimo numero de “L’Apricittà”, house organ dell’associazione. Ricordando che “noi cristiani siamo chiamati ad abitare la città con fede”, come sostiene spsso l’arcivescovo Matteo Zuppi, Diaco osserva che “dobbiamo avere uno sguardo compassionevole, attento e di servizio nei confronti del prossimo – e degli ultimi in particolare”. “Abbiamo il compito di prenderci cura del bene comune, radicati nella Chiesa locale, ma anche nella politica nel senso più nobile del termine, perché è nostro dovere aiutare a far crescere anche la ‘città degli uomini’”. “La paura – rileva – ha creato e ricreato barriere vecchie e nuove, alcune delle quali potremo scardinare solo con il tempo, altre sono più alla nostra portata nell’immediato. Prima fra tutte, quella dell’isolamento sociale e della solitudine, con cui il tema dell’abitare ha molto a che fare”. Secondo Diaco, “oggi, uno dei pochi punti di aggregazione rimasti sono i condomìni. Hanno un ruolo strategico non sufficientemente valorizzato”. Per questo “occorre pensare a percorsi di socialità, accoglienza e scambio su contesti sempre più limitati, come quelli dei singoli condomìni, appunto, proprio per contrastare e superare gli aspetti negativi che porta con sé la dimensione sempre più ampia e globalizzata del nostro contesto sociale”. “La vastità della globalizzazione – conclude – si contrasta partendo dalle minime comunità precostituite”. “Solo ‘da piccoli’ possiamo sognare in grande”.