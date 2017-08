Perdono di Assisi: oggi l’omaggio degli artisti a Papa Francesco

Numerosi artisti si riuniranno oggi, alle 11, ad Assisi per celebrare l’idea di arte di Papa Francesco. Pittori, scrittori e attori e presenteranno nel palazzo del Comune le loro opere, nel giorno del Perdono. Diana Iaconetti interpreterà i brani tratti dal libro di Papa Francesco “La mia idea di arte” e da “Pensiero a Francesco di Assisi” della poetessa e scrittrice Nuccia Martire. Tiziana Lupi, giornalista e curatrice del libro di Papa Francesco, presenterà la sua testimonianza. Veronica Piraccini, artista romana e docente all’accademia delle Belle Arti, presenterà l’opera “Dall’Impronta di Gesù”, la pittrice Natalia Tsarkova “Il Pastore Misericordioso”, immagine dedicata a Papa Francesco. Francesca Capitini, rappresentante dell’arte umbra, condividerà con la platea l’opera “San Francesco predica agli uccelli”. Per la prima volta Cesare Poderosi svelerà il progetto per il restauro della Madonna di Case Sparse, chiesa di Norcia danneggiata dal sisma. Antonello Scarano, attore romano, si esibirà in “Tra spiritualità e romanticismo”. A concludere l’iniziativa sarà la voce di Maheya Collins sulle note di “Madre Teresa”. Verrà inoltre presentato il volume dal titolo “Benedetto XVI. L’arte è una porta verso l’Infinito. Teologia Estetica per un Nuovo Rinascimento”, curato da mons. Jean Marie Gervais e Alessandro Notarnicola. L’iniziativa è promossa e organizzata dall’associazione di volontariato San Pio da Pietrelcina onlus, dall’associazione culturale “Tota Pulchra” e dall’International Spiritual Center SOSJJ.