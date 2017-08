Papa Francesco: udienza generale. Un anno fa la Gmg di Cracovia: “I giovani siano sentinelle della speranza per le generazioni future”

Nei saluti in lingua polacca, oggi durante l’udienza generale del mercoledì, nell’Aula Paolo VI, Papa Francesco ha ricordato la Giornata mondiale della gioventù, che un anno fa si è svolta in Polonia. “La scorsa settimana – ha detto – abbiamo ricordato i nostri incontri in Polonia e gli eventi legati alla Giornata mondiale della gioventù che abbiamo vissuto un anno fa. Ringrazio il Signore per l’entusiasmo di fede dei giovani che lo Spirito Santo ha suscitato in quei giorni e continua a rafforzare nei loro cuori. Siano sentinelle della speranza per le generazioni future”. Il Papa ha anche ricordato la figura dell’“amato” card. Franciszek Macharski, di cui oggi cade il primo anniversario della morte: “Rimanga viva la memoria di questo grande pastore, dedito agli uomini, nella fiducia in Gesù misericordioso”.