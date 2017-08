Ordo Virginum: Napoli, dal 23 al 27 agosto l’Incontro nazionale su “La gioia del Vangelo coinvolge, accompagna, fruttifica e festeggia”

“La gioia del Vangelo coinvolge, accompagna, fruttifica e festeggia”: questo è il filo conduttore dell’Incontro nazionale dell’Ordo Virginum delle diocesi italiane, che si terrà dal 23 al 27 agosto presso il Centro congressi “American” di Agnano Terme (Na) alla presenza di più di 200 consacrate o in formazione da tutta Italia. Le consacrate dell’Ordo Virginum, le donne impegnate in un cammino di formazione alla consacrazione o desiderose di conoscere più da vicino questa realtà ecclesiale, i vescovi e i loro delegati per l’Ordo Virginum saranno accompagnati, durante questa tappa di riflessione e fraternità, dalle parole di Papa Francesco nell’Evangelii Gaudium: “Preferisco una Chiesa accidentata, ferita e sporca per essere uscita per le strade, piuttosto che una Chiesa malata per la chiusura e la comodità di aggrapparsi alle proprie sicurezze”. L’attenzione sarà, dunque, particolarmente rivolta alle varie periferie esistenziali, per aprire sempre più lo sguardo al prossimo e accoglierne le domande, interpretare i suoi bisogni, appassionarsi alla sua vita. L’Incontro nazionale sarà arricchito da numerosi momenti di preghiera, presieduti dal card. Crescenzio Sepe, arcivescovo di Napoli, mons. Oscar Cantoni, vescovo di Como e delegato per l’Ordo Virginum nella Commissione Cei per il clero e la vita consacrata, mons. Gennaro Pascarella, vescovo di Pozzuoli, e da mons. Salvatore Angerami, vescovo ausiliare di Napoli, mentre l’approfondimento del carisma dell’Ordo Virginum “come vicinanza e incontro con Gesù e con l’uomo” sarà affidato alla relazione del card. Gualtiero Bassetti, arcivescovo di Perugia-Città della Pieve e presidente della Cei, e alla testimonianza di Gloria Mari, consacrata della diocesi di Milano. L’Incontro nazionale sarà preceduto da un seminario di studio sulla “povertà nel carisma dell’Ordo Virginum”, curato da padre Lamberto Crociani e da Emanuela Consoli, consacrata della diocesi di Frascati. Info: www.ordovirginum.org