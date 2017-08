Itinerari della fede: Acli Marche, una corsa tra edifici storici e religiosi in occasione della “Camminata per Sant’Anna”

Una corsa tra edifici storici e religiosi della frazione di Sant’Anna del comune di Monteprandone, nelle Marche. Numerosi podisti hanno partecipato alla “Camminata per Sant’Anna”, l’iniziativa organizzata nell’ambito del progetto “Gli itinerari della fede” dal Circolo Acli Oscar Romero e dall’Us Acli Marche, in collaborazione con la diocesi di San Benedetto del Tronto-Ripatransone-Montalto e con l’associazione Sant’Anna. La manifestazione sportiva non competitiva, aperta ai cittadini di tutte le età, ha proiettato i partecipanti nelle bellezze del territorio, tra chiese, conventi ed edifici di valore artistico e culturale. La sua particolarità, infatti, è quella di abbinare la promozione dell’attività fisica alla valorizzazione e alla conoscenza delle strutture religiose della zona. Nel progetto sono coinvolti anche i territori dei comuni di Acquaviva, Cossignano, Ascoli, Monteprandone, Spinetoli e Montedinove.