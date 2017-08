Gmg 2019: online il sito ufficiale, anche in italiano. C’è un videomessaggio di papa Francesco

È online il sito ufficiale della Gmg 2019 che si terrà a Panama dal 22 al 27 gennaio sul tema “Ecco la serva del Signore. Avvenga per me secondo la tua parola”. Il sito è consultabile in cinque lingue: spagnolo, inglese, italiano, francese e portoghese. Oltre ad alcune informazioni sul Paese che ospiterà la Gmg, appare un videomessaggio di papa Francesco, il quale ricorda ai giovani l’importanza dell’appuntamento come spazio di incontro e dialogo. Afferma il Papa: “Sono molto importanti per me questi momenti di incontro e dialogo con voi e ho desiderato che questo itinerario fosse in sintonia con la preparazione al prossimo Sinodo dei vescovi, che sarà dedicato proprio a voi giovani”.

Nel sito si trovano anche il logo, l’inno e la preghiera ufficiale della Gmg, con un’intervista video ad Ambar Calvo, giovane studentessa panamense che ha vinto il concorso per il disegno del logo ufficiale della Gmg.