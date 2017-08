Diocesi: Modena-Nonantola, Musei aperti anche ad agosto

Rimangono aperti anche nel mese di agosto i Musei diocesani di Modena-Nonantola. I Musei del Duomo, a Modena, saranno aperti durante tutto il periodo estivo secondo il consueto orario e, in via eccezionale, anche nelle giornate del 14 e del 15 agosto. “Le sale del Museo del Duomo – si legge in una nota – serbano rari e pregevoli esempi di arte orafa, preziosi codici miniati, arazzi e dipinti; il Museo lapidario custodisce invece reperti scultorei provenienti dal Duomo lanfranchiano e dalle cattedrali preesistenti”. L’ingresso (al costo di 4 euro, con riduzione 3 euro) è possibile dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 18.30, dal martedì alla domenica. A Nonantola, invece, proseguono a pieno ritmo i lavori di restauro della basilica. “Rimane possibile visitare il Museo diocesano e il cantiere didattico”, informa la diocesi. Fino al 31 agosto sarà possibile accedere al Museo e alla chiesa dal martedì alla domenica tutte le mattine dalle 9 alle 12.30; al venerdì, sabato e domenica anche dalle 14 alle 18. Dal 7 al 21 agosto, contestualmente ad alcune delicate lavorazioni, si osserverà un periodo di chiusura totale del complesso.