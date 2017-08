Diocesi: Casale Monferrato, mons. Sacchi sarà consacrato vescovo il 21 ottobre a Biella. Domenica 29 l’insediamento sulla cattedra di sant’Evasio

Mons. Gianni Sacchi e mons. Alceste Catella, ieri a Vercelli, per la festa di sant'Eusebio

Mons. Gianni Sacchi, nominato lunedì 31 luglio da Papa Francesco nuovo vescovo di Casale Monferrato, riceverà l’ordinazione episcopale sabato 21 ottobre, alle 10, nella cattedrale di Santo Stefano, a Biella. Ne dà notizia la diocesi di Casale Monferrato in una nota nella quale comunica anche che l’ingresso del nuovo vescovo, con la celebrazione eucaristica per l’insediamento sulla cattedra di Sant’Evasio, è stato fissato per il pomeriggio di domenica 29 ottobre.

Per la serata di sabato 14 ottobre, invece, è in programma nella cattedrale di Casale Monferrato il saluto a mons. Alceste Catella che, dopo 9 anni alla guida della diocesi monferrina, fino al 29 ottobre ricoprirà l’incarico di amministratore apostolico di Casale Monferrato.