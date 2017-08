Diocesi: Acireale, nota sull’arresto di quattro persone implicate in abusi su minori

“Sconcerto e dolore” della diocesi di Acireale per la notizia appresa dai media circa l’arresto di quattro persone implicate in abusi su minori ad Aci Bonaccorsi. In una nota diffusa dall’Ufficio per le comunicazioni sociali – “su richiesta di alcuni operatori dell’informazione” – la diocesi siciliana precisa che “la natura dell’Associazione in questione è civile. Un sacerdote della diocesi ha tenuto alcune catechesi nella sede dell’Associazione, in risposta alle tante persone che in buona fede vi si recano, senza sospettare il perpetrarsi occulto di fatti criminali”. La diocesi, si legge nel testo, “esprime sconcerto e dolore per le vittime, gravemente ingannate e offese, come pure per le tante persone disorientate e scandalizzate”. Quindi l’auspicio che “il lavoro della Magistratura proceda fino al pieno accertamento delle responsabilità affinché sia resa giustizia”.