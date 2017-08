Ambiente: Wwf, “oggi è l’Overshoot day, si è esaurito tutto il budget di risorse rigenerabili nel corso dell’anno”

“Oggi è il giorno del sorpasso, l’Overshoot day”. È l’amaro annuncio lanciato dal Wwf. Dall’elaborazione del Global footprint network – con il quale il Wwf collabora da anni nella stesura del Living planet report – risulta che “nel 2017 abbiamo impiegato solo 7 mesi e 2 giorni per esaurire tutto il budget di risorse rigenerabili nel corso dell’anno che il pianeta ci mette a disposizione”. “L’Italia – prosegue la nota – è il quarto Paese al mondo in termini di consumi di risorse, dopo Sud Corea, Giappone e Svizzera”. Per il Wwf, “a livello mondiale, con questo ‘stile di vita’ abbiamo bisogno di 1,7 pianeti. Una Terra non basta”. Secondo il Global footprint network, che ogni anno calcola l’impronta ecologica dell’umanità e la confronta con la biocapacità globale, “dagli inizi di agosto sino alla fine dell’anno, soddisfaremo la nostra domanda ecologica dando fondo alle risorse (il capitale) e accumulando gas ad effetto serra nell’atmosfera”. Secondo i calcoli del Global footprint network il primo anno in cui l’Overshoot day è andato sotto i 365 giorni dell’anno è stato il 1971 quando cadde il 21 dicembre; nel 1981 l’Overshoot day è stato il 12 novembre, nel 1991 l’11 ottobre, nel 2001 il 23 settembre, nel 2011 il 5 agosto. Per Gianfranco Bologna, direttore scientifico di Wwf Italia, “in questa situazione è urgentissimo dare immediata concretizzazione agli accordi presi in sede internazionale per migliorare lo stato del Sistema Terra e provare a sanare l’enorme ‘debito ecologico’ che abbiamo con il nostro pianeta e i cui effetti sono sotto gli occhi di tutti”. “È urgente attivare l’Agenda 2030 con i suoi 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile”.