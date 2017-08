Terremoto: la scelta di Rinaldo e Francesca, “servire il prossimo andando ad abitare nel campo Caritas a Norcia”

Rinaldo e Francesca sono due giovani sposi. Che hanno fatto una scelta particolare. A raccontarla è il direttore della Caritas di Spoleto-Norcia Giorgio Pallucco, dalle pagine dello speciale dei settimanali diocesani del Triveneto, promosso dalla Caritas Nordest in occasione del 1. anniversario del terremoto del 24 agosto 2016. All’indomani del sisma in molti si sono attivati per portare aiuto alle popolazioni terremotate, dando forma alla “fantasia della creatività”. “Rinaldo e Francesca – racconta Pallucco -, è una coppia di giovani sposi, entrambi originari della Lombardia, ma da tempo in Umbria nelle nostre Case della Carità che, freschi di nozze, hanno scelto di servire il prossimo andando ad abitare nel nostro campo Caritas a Norcia. Sono arrivati ad ottobre dello scorso anno e sono ancora là… Ci vuole tutta la ‘fantasia della Carità’ per scegliere di andare, nel momento più bello della vita, a ‘lavare i piedi’ alla gente terremotata in Valnerina. Loro lo stanno facendo perché lo hanno letto nel Libro del Maestro”.