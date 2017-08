Settimana sociale: a metà settembre a Susa incontro regionale di Piemonte e Valle d’Aosta. “Il lavoro che vogliamo”

Si svolgerà tra il 15 e il 16 settembre, a Susa (Torino), l’incontro regionale “Il lavoro che vogliamo. Libero, creativo, partecipativo e solidale” promosso dall’ufficio per la Pastorale sociale e del lavoro (Psl) della Conferenza episcopale di Piemonte e Valle d’Aosta. L’iniziativa, che sarà ospitata presso Villa San Pietro, è rivolta alle equipe diocesane di Psl, ai rappresentanti delle associazioni e movimenti e ai delegati che parteciperanno alla 48ª Settimana sociale in programma, a Cagliari, dal 26 al 29 ottobre. “Desideriamo partecipare a Cagliari uniti, consapevoli e anche preparati”, si legge in una nota. “Come frutto del seminario di Susa – proseguono i promotori – desideriamo preparare un documento ‘politico’, offrendo la nostra visione sulla realtà locale e nazionale e proponendo le nostre possibili soluzioni per una discussione comune”. L’incontro si aprirà nella serata di venerdì 15, alle 21, con la presentazione a cura di Tommaso Panero del volume “Don Gianni Fornero – Quando Chiesa in uscita si diceva uomini di frontiera” (Effatà editrice). Seguirà tavola rotonda e dibattito.

Nella mattinata di sabato 16, invece, dalle 9 verrà presentato il percorso in preparazione alla prossima Settimana sociale. Poi spazio agli interventi di Annalisa Magone, giornalista e presidente del Centro di ricerca su imprese, lavoro e innovazione “Torino Nord Ovest”, di Giorgio Vernoni, ricercatore del Laboratorio “Riccardo Revelli”, e Mauro Zangola, responsabile di Programma del polo piemontese della Meccatronica e dei sistemi avanzati di produzione (Mesap). Nel pomeriggio verranno presentate alcune buone pratiche a cui seguiranno le conclusioni dei lavori.