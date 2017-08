Russia-Vaticano: metropolita Hilarion, “relazioni intensificate negli ultimi anni”

“L’invito a Mosca al cardinale Parolin rientra nell’ambito delle relazioni di Stato tra Russia e Vaticano, che negli ultimi anni si sono intensificate” grazie alla vicinanza tra Russia e Santa Sede sulle questioni riguardo il Medio Oriente e l’Ucraina: questi “saranno i temi principali” dei colloqui del Segretario di Stato vaticano con il presidente e il ministro degli Affari esteri della Federazione Russa che avverranno nei 4 giorni della sua permanenza a Mosca. Lo ha spiegato il metropolita Hilarion Alfeev, responsabile delle relazioni esterne del Patriarcato di Mosca in un’intervista al Sole 24 Ore, a pochi giorni dalla partenza del card. Parolin. Il viaggio “ha naturalmente un grande significato anche per le relazioni tra il Patriarcato di Mosca e la Chiesa cattolica romana” e nell’agenda del cardinale ci sono incontri con il Patriarca Kirill e il metropolita stesso con cui si discuterà “l’intero spettro delle relazioni bilaterali tra la Chiesa ortodossa russa e la Chiesa cattolica”, per tracciare “nuove prospettive per il loro sviluppo”.