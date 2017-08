Riviste: a “Scarp de’ tenis” lo “Special news Service Insp Award”. La consegna il 23 agosto a Manchester

“Scarp de’ tenis”, il giornale di strada promosso da Caritas Ambrosiana e Caritas Italiana, si è aggiudicato un importante riconoscimento giornalistico internazionale, lo “Special news Service Insp Award”. Il board dell’International network of street papers (Insp), rete internazionale dei giornali di strada di cui anche “Scarp de’ tenis” fa parte, ha comunicato che la giuria internazionale del premio ha deciso di assegnare al periodico milanese il riconoscimento per “l’intervista esclusiva a Papa Francesco, pubblicata sul numero di marzo, che è risultata essere il pezzo più tradotto e condiviso dai giornali di strada di tutto il mondo”. Il premio verrà consegnato al direttore Stefano Lampertico, che a metà febbraio ha raccolto in Vaticano le parole di Papa Francesco insieme allo storico responsabile della redazione di strada Antonio Mininni. La cerimonia di premiazione si terrà nel corso di una serata speciale che avrà luogo nella serata di mercoledì 23 agosto, a Manchester, all’interno del Global Summit dei giornali di strada che vede riuniti i direttori, i giornalisti e gli operatori dei giornali di strada di tutto il mondo. Per Lampertico, si tratta di “un premio che dà lustro al lavoro di tanti anni e che riconosce il lavoro e la caparbietà di tutti coloro che sono coinvolti nel nostro progetto: giornalisti, venditori di strada, operatori”. “La forza delle parole e dei pensieri di Francesco – aggiunge – hanno raggiunto grazie agli streetmagazine di tutto il mondo, una platea di milioni di lettori, ma non solo. Sono arrivate dritte anche nel cuore dei più poveri, di chi vive grazie alla vendita dei giornali di strada, di chi grazie a questa attività riesce a generare un reddito di inclusione. Come ci ha detto papa Francesco è importante ‘mettersi nelle scarpe degli altri’”.