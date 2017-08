“Prego per tutte le vittime degli attentati di questi giorni. La violenza cieca del terrorismo non trovi più spazio nel mondo”. Papa Francesco, in un tweet, lanciato poco fa sull’account ufficiale @Pontifex, ritorna sugli attentati degli ultimi giorni – dalla Spagna alla Finlandia – confermando vicinanza e preghiera.

