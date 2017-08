Papa Francesco: il card. Parolin sarà a Casamari il 15 settembre per l’VIII centenario dell’Abbazia

Papa Francesco ha nominato il cardinale Pietro Parolin, segretario di Stato, suo Legato per la celebrazione dell’VIII centenario della consacrazione della Basilica dell’Abbazia cistercense di Casamari, che si terrà il 15 settembre 2017. “La fondazione dell’abbazia di Casamari – ricorda Radio Vaticana – risale agli albori del II millennio quando alcuni ecclesiastici di Veroli, con l’intento di costruire una comunità monastica benedettina, avviarono la costruzione di un monastero sulle rovine di Cereate, patria del console romano Caio Mario cui si riporta la denominazione di Casamari, Casa di Mario. Intorno alla metà del XII secolo, i monaci benedettini furono sostituiti dai cistercensi i quali, in un arco relativamente breve di tempo, edificarono l’attuale monastero, gioiello di architettura cistercense. Dopo un periodo di splendore, a partire dalla metà del XIV secolo Casamari si avviò ad un lento declino fino a quando nel 1717 vi fu introdotta una colonia di monaci cistercensi riformati, detti Trappisti, provenienti da Buonsollazzo in Toscana, i quali ridiedero impulso alla vitalità spirituale, culturale e materiale del monastero. In età napoleonica e nel corso dell’800, Casamari subì invasioni, saccheggi, incendi e spargimenti di sangue. Spogliata dei suoi beni nel 1873 in seguito alle leggi di soppressione, l’abbazia, nell’anno successivo, fu dichiarata monumento nazionale. Nel 1929 Casamari, insieme ai monasteri da essa fondati, è stata eretta in Congregazione monastica autonoma, aggregata all’Ordine cistercense. Nell’abbazia di Casamari vive attualmente una comunità di sedici monaci”.