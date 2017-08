Incendio appartamento Cosenza: mons. Nolé (arcivescovo), “vicinanza alla famiglia” delle tre vittime

L’arcivescovo di Cosenza-Bisignano, monsignor Francesco Nolè, appresa la notizia del terribile rogo che ha interessato un’abitazione del centro storico di Cosenza nel corso del quale hanno perso la vita tre persone “esprime la sua particolare vicinanza alla famiglia assicurando la sua preghiera e quella della Chiesa cosentina”. È quanto si legge in una nota della diocesi a poche ore dall’incendio divampato in corso Telesio, cuore del centro storico cittadino. “I tre che avevano contatto continuo con le strutture pastorali della Caritas e di ‘Casa Nostra’ erano persone conosciute dagli operatori pastorali e nella vicina parrocchia della Cattedrale”. “Tali terribili eventi evidenziano come la sicurezza deve essere al primo posto nelle abitazioni, soprattutto nel centro storico, e la Chiesa cosentina auspica che nelle situazioni di difficoltà le istituzioni insieme si adoperino in maniera preventiva, per quanto possibile, per la salute dei cittadini e la dignità delle famiglie”, prosegue la nota. “Dispiace anche che parte del patrimonio librario della storia di Cosenza, legato alte personalità della filosofia, sia andata distrutto per l’incendio che si è diffuso nelle case e nei palazzi vicini”.