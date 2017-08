Diocesi: Pesaro, a settembre convegno dedicato ai giovani

Sarà “Che cercate? Venite e vedrete (Gv 1,38-39). I giovani la fede e il discernimento vocazionale” il tema del convegno diocesano che il 14 e il 16 settembre darà inizio all’anno pastorale dell’arcidiocesi di Pesaro. L’evento, che si terrà presso l’Hotel Flaminio, sarà nel solco del cammino della Chiesa universale verso il Sinodo sui giovani in programma nel 2018. Per l’arcivescovo Piero Coccia, “occorre da parte di tutte le componenti della nostra comunità, un impegno mirato per un lavoro sinodale che non si fermi all’analisi della situazione, ma che ci veda protagonisti di proposte realizzabili per accompagnare i giovani nel discernimento della propria vocazione ampiamente intesa”. Il convegno si aprirà la sera del 14 settembre, alle 21.15, con l’intervento introduttivo di mons. Piero Coccia a cui seguirà quello di don Michele Falabretti, responsabile del Servizio nazionale per la pastorale giovanile della Cei. Per la mattinata di sabato 16, invece, sono in programma i lavori di gruppo sulle tematiche: “I giovani e la famiglia”, “I giovani e la vita consacrata”, “ I giovani, la parrocchia e le realtà ecclesiali”, “I giovani e la scuola” e “I giovani e l’impegno sociale”. “Mi auguro che il cammino indicatoci da Papa Francesco e declinato nella nostra realtà di Pesaro su questi cinque versanti – conclude l’arcivescovo nell’invito – veda la compartecipazione di tutta la Chiesa locale e che porti all’elaborazione di un progetto di pastorale diocesano di ampio respiro e di reale fattibilità”.