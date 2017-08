Diocesi: Lamezia Terme, in corso al santuario di Conflenti il novenario per la festa della Madonna della Quercia di Visora

Ha preso il via presso il santuario di Conflenti, nella diocesi di Lamezia Terme, il novenario in preparazione alla festa della Madonna della Quercia di Visora in programma come da tradizione l’ultima domenica del mese di agosto. Da alcuni anni si è intensificata la tradizione dei pellegrinaggi a piedi al santuario da parte delle comunità parrocchiali della diocesi lametina, “segno – si legge in una nota – del legame profondo del popolo di Lamezia alla Vergine di Visora e simbolo del cammino di fede della comunità cristiana verso il Signore, sotto lo sguardo materno di Maria”, che nel 1578 è apparsa in località Querciuola al pastorello Lorenzo Folino. Tutti i giorni della novena sono in programma la recita del Rosario e a seguire la messa, con la partecipazione di diverse comunità parrocchiali della diocesi. Domani, domenica 20 agosto, alle 19 verrà celebrata la messa alla chiesetta della Querciuola, luogo dell’apparizione, e alle 21 si svolgerà la fiaccolata mariana dalla Querciuola al santuario. Giovedì 24 agosto alle 21 si terrà l’incoronazione della statua della Madonna, da parte della parrocchia di santa Lucia di Miglierina. Sabato 26 agosto, vigilia della festa, a mezzanotte inizierà la veglia mariana al santuario che si protrarrà fino alla prima messa, alle 7 del mattino. Domenica 27 agosto, giorno della festa, il vescovo di Lamezia Terme, mons. Luigi Cantafora, presiederà alle 10.30 la messa pontificale. Alle 17.30 conclusione con la processione per le vie del paese.