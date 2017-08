Diocesi: Assisi, domani al Santuario della Spogliazione incontro con Simone Riccioni

Sarà l’incontro con Simone Riccioni, attore, scrittore, sceneggiatore e produttore, a caratterizzare l’appuntamento mensile al Santuario della Spogliazione che si terrà domani, domenica 20 agosto, nella Chiesa di Santa Maria Maggiore, ad Assisi. A tre mesi dall’inaugurazione, la giornata di domani al santuario si aprirà con le lodi mattutine alle 8.15, seguite alle 9.30 dalle confessioni. Alle 11, il rettore del santuario, fra Carlos Acácio Gonçalves Ferreira, presiederà la celebrazione eucaristica cui farà seguito la testimonianza del Centro di aiuto alla vita. Per il pomeriggio, dalle 17.30, è in programma l’incontro con Simone Riccioni, “volto noto della tv in diversi spot pubblicitari e fiction”. “Nel 2016 – prosegue la nota – è stato produttore, co-sceneggiatore e attore protagonista del film ‘Come saltano i pesci’ che ha vinto il premio come attore rivelazione al ‘Gold Elephant Festival’ di Catania”. Durante l’incontro Riccioni racconterà “la sua esperienza di fede nella spogliazione che lo accompagna in tutta la sua brillante carriera”. A seguire ci sarà un piccolo rinfresco per tutti i presenti offerto dalla parrocchia che, anche questo mese, devolverà le offerte della messa al Cvs di Assisi.