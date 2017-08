Diocesi: Agrigento, card. Montenegro comunica gli avvicendamenti pastorali. Alle comunità l’invito a “lavorare insieme per un nuovo servizio più missionario”

“Siate pronti a lavorare insieme per un nuovo servizio più missionario e per annunciare il Vangelo in un mondo complesso ma assetato di speranza”. È l’invito espresso dall’arcivescovo di Agrigento, il card. Francesco Montenegro, nella lettera con cui comunica alla comunità diocesana gli avvicendamenti pastorali “per far fronte ai bisogni delle Comunità e valorizzare al meglio le persone dei ministri ordinati disponibili”. Interessati una ventina di sacerdoti, a cui va il ringraziamento dell’arcivescovo “per la disponibilità dimostrata ad assumere un nuovo servizio e per il lavoro svolto nelle precedenti comunità, anche se a volte si tratta di situazioni scomode che pesano e chiedono rinunzie”. “I trasferimenti, i distacchi, i riadattamenti a nuove realtà – spiega Montenegro – sono parte del dono di amore a cui un pastore è chiamato per rendere il cuore agile e rivitalizzare la corrente fresca della carità pastorale”. L’arcivescovo ringrazia anche “don Claudiu Beres, sacerdote della diocesi di Iasi, Romania, e don Alfred Jacob Simkonda, sacerdote della diocesi di Mbeja, Tanzania, che adesso fanno ritorno nelle loro rispettive diocesi”. Montenegro conclude la lettera con “un sentito ringraziamento e un caloroso invito a tutte le comunità parrocchiali coinvolte nei cambiamenti perché accolgano i nuovi pastori con vivo senso di comunione e corresponsabilità, anche se umanamente è comprensibile la sofferenza di doversi separare dalle persone con cui si è condiviso un tratto significativo di strada”.