Attacchi in Spagna: mons. Martin (Irlanda), promuovere “legami di compassione, giustizia e solidarietà a servizio del bene comune”

“Numerose città del nostro continente hanno sperimentato troppe di queste atrocità nel passato recente, cosa che pregiudica la fiducia nella nostra società”. Lo ha scritto ieri l’arcivescovo di Armagh, Eamon Martin, presidente dei vescovi irlandesi, all’arcivescovo di Barcellona, Juan José Omella, in una lettera in cui esprime la propria vicinanza e assicura la sua preghiera per le persone colpite dall’attentato di Barcellona. Per l’arcivescovo irlandese “il nostro lavoro per la promozione dei legami di compassione, giustizia e solidarietà a servizio del bene comune diventa sempre più necessario”. Anche perché questi attacchi seminano “devastazione” attraverso morti e ferite che “lasceranno profondi segni nella vita di molte persone”. L’arcivescovo Martin ha rivolto il suo pensiero anche “ai sacerdoti e agli operatori pastorali che offrono assistenza in circostanze molto difficili”, ha pregato “per i defunti e per i feriti e quelli che stanno aiutando a prendersi cura di loro”; un pensiero riconoscente per il lavoro del personale di sicurezza e della sanità “particolarmente prezioso in tempi come questo”.