L’arcivescovo di Madrid, il cardinale Carlos Osoro Sierra, presiederà nella mattinata di domani, domenica 20 agosto, “una messa per le vittime dell’attentato di Barcellona e per la pace”. Ne dà notizia l’arcidiocesi di Madrid in una nota. La celebrazione eucaristica si terrà, alle 12, nella cattedrale di Santa Maria la Real de la Almudena.