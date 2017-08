A Sua Immagine: sabato 19 agosto, “Viterbo città dei Papi”. Domenica 20 agosto, “Amatrice, un anno dopo”

“A Sua Immagine” fa tappa a Viterbo, sabato 19 agosto su Rai Uno alle 17.10. La storica trasmissione religiosa condotta da Lorena Bianchetti e frutto della collaborazione tra la Rai e la Chiesa cattolica italiana – il programma è firmato da Laura Misiti e Gianni Epifani – questa settimana racconterà Viterbo, “la città dei Papi”, dove si svolse il Conclave più lungo della storia. La conduttrice visiterà la sala del Conclave e la loggia delle benedizioni, da cui si affacciarono diversi Pontefici. L’inviato Paolo Balduzzi mostrerà invece le vigne dell’“Est est est” insieme a Pietro Carletti, presidente della cooperativa cantina Montefiascone. Alle 17.30 spazio a “Le ragioni della speranza”, focus insieme a don Maurizio Patriciello, che interverrà da Palermo.

Domenica 20 agosto, alle 10.30, su Rai Uno, a quasi un anno dal terremoto che ha profondamento colpito il Centro Italia (24 agosto 2016), “A Sua Immagine” dedicherà un approfondimento speciale alle comunità colpite dal sisma, in particolare Amatrice, Accumuli, Arquata e Pescara del Tronto.

Cosa è accaduto quella notte? Cosa è stato fatto dalla Chiesa italiana nel corso di questo anno e cosa resta ancora da fare per i sopravvissuti? Queste le domande che rivolgerà Lorena Bianchetti ai suoi ospiti: Paolo Beccegato, vicedirettore Caritas Italiana, e Marina Torreti, sopravvissuta al sisma. In collegamento da Amatrice ci sarà Isabella di Chio, giornalista Rai inviata sin dal primo momento sul campo.

Alle 10.55 la linea alla Santa Messa, questa settimana ripresa in diretta dal Meeting di Rimini, per la regia di Antonio Ammirati e il commento di Orazio Coclite. Alle ore 12.00 si terrà il consueto collegamento in diretta con piazza San Pietro per l’Angelus di papa Francesco.