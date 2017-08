Terremoto: Molon (Caritas Bolzano-Bressanone), “un aiuto per vincere l’incertezza”

“Da fine agosto 2016, l’obiettivo generale delle Caritas di Spoleto-Norcia, di Bolzano-Bressanone e di quelle del Nordest, è stato quello di aiutare e ridare forza e fiducia a una ventina di famiglie di Norcia (sarebbero poi state oltre sessanta) e alle loro aziende agricole a superare la specifica fase emergenziale che le coinvolge umanamente ed economicamente, assicurando loro un alloggio dignitoso per l’inverno all’interno delle loro aziende, permettendo di salvare i loro raccolti e la lavorazione dei prodotti, immagazzinando i loro beni ancora nelle case pericolanti”. Lo racconta Fabio Molon, responsabile dell’ufficio esteri Caritas Bolzano-Bressanone, dalle pagine del numero speciale che i settimanali diocesani del Triveneto, su iniziativa di Caritas Nordest, pubblicano in occasione nel primo anniversario del terremoto del 24 agosto 2016. “Restituire fiducia alle comunità colpite, con la vicinanza e con aiuti concreti, significava per noi tutti il primo passo per passare dall’emergenza alla quotidianità”, spiega Molon.