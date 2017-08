Sub morti a Ischia: il vescovo di Pozzuoli celebra oggi il funerale nel porto di Baia

Il vescovo di Pozzuoli, monsignor Gennaro Pascarella, conferma la propria vicinanza e il dolore dell’intera Chiesa puteolana alle famiglie della piccola Lara Scamardella e del sub Antonio Emanato. In una nota diffusa ieri sera dall’Ufficio stampa della diocesi viene espressa partecipazione al lutto delle famiglie Scamardella e Emanato, i due sub morti nei giorni scorsi nelle acque della Secca delle Formiche, tra Ischia e Procida. “Di fronte a queste tragedie – dichiara monsignor Pascarella – ogni parola detta è inadeguata per esprimere il dolore, il turbamento, l’angoscia dei familiari. È questa l’ora della solidarietà, della vicinanza, fatta di gesti concreti, della speranza che si fa condivisione con i parenti di Lara e Antonio”. Oggi, 18 agosto, alle ore 11, nel porto di Baia, il vescovo monsignor Pascarella celebrerà il rito funebre. La Messa sarà concelebrata dal vicario foraneo, don Carmine Guida, parroco di S. Anna, particolarmente amareggiato dalla tragedia che ha rattristato l’intera cittadina bacolese: “È un dramma che coinvolge la nostra comunità, civile e religiosa. Da domenica siamo uniti alle famiglie nella preghiera”.