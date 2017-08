Pino Puglisi: il 15 settembre veglia di preghiera a Palermo con il card. Bassetti

Il card. Gualtiero Bassetti, presidente della Cei e arcivescovo di Perugia-Città della Pieve, presiederà una veglia di preghiera a Palermo, il 15 settembre, in memoria del beato Pino Puglisi, nel 24esimo anniversario del suo assassinio. Le iniziative diocesane, per ricordare il sacerdote ucciso dalla mafia, cominceranno il 1° settembre alle 20.30, con la proiezione del docufilm “L’ultimo sorriso” di Linda Ferrante e Sergio Quartana, a Corleone. La figura di Puglisi sarà ricordata anche il 6 settembre alle 20.30, nella casa circondariale di Pagliarelli, dove verrà proiettato il docufilm “Padre Pino Puglisi. Fiat Voluntas Dei. Il sacrificio di un beato” di Francesco Millonzi. Il 13 settembre, alle 18, nella Casa museo del beato Pino Puglisi, in piazza Anita Garibaldi, sarà installata l’opera “Rinascere dal dolore”. Le manifestazioni entreranno nel vivo giovedì 14 settembre, alle 21, con una fiaccolata in memoria di padre Puglisi. Il giorno dell’anniversario dell’assassinio, venerdì 15 settembre, alle 10, i ragazzi delle scuole porteranno un fiore sulla tomba del sacerdote, all’interno della cattedrale, dove alle 18 sarà celebrata una Messa, presieduta dall’arcivescovo mons. Corrado Lorefice. Alle 21, in piazza Anita Garibaldi, luogo dell’agguato a padre Puglisi, si terrà una veglia di preghiera presieduta dal card. Bassetti, con momenti di riflessione e performance artistiche. Le iniziative sono organizzate dal tavolo permanente, presieduto da Lorefice, con i rappresentanti degli “Amici di 3P”, del Centro Padre Nostro, della parrocchia San Gaetano e dell’Ufficio pastorale diocesano.