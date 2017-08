Papa Francesco: telegramma di cordoglio, “azione disumana” e “violenza cieca”

Una forte condanna “della violenza cieca, offesa gravissima al Creatore” e “profondo dispiacere per le vittime che hanno perso la vita in una azione così disumana” viene espressa oggi da Papa Francesco nel telegramma di cordoglio per le vittime dell’attentato terroristico avvenuto ieri a Barcellona, in Spagna, inviato dal cardinale Segretario di Stato, Pietro Parolin al card. Juan José Omella y Omella, arcivescovo di Barcellona. “Di fronte alla notizia del crudele attentato terrorista che ha seminato morte e dolore nella Rambla di Barcellona – si legge nel telegramma – Papa Francesco esprime il suo più profondo dispiacere per le vittime che hanno perso la vita in una azione così disumana e offre preghiere per l’eterno riposo”. “In questi momenti di tristezza e dolore” il Papa desidera manifestare “il suo appoggio e la sua vicinanza ai numerosi feriti, alle loro famiglie e a tutta la società catalana e spagnola”. Papa Francesco “condanna ancora una volta la violenza cieca, offesa gravissima al Creatore, e prega l’Altissimo perché ci aiuti a continuare a lavorare con determinazione per la pace e la concordia nel mondo”. Il Papa conclude invocando “la benedizione apostolica su tutte le vittime, i loro familiari e l’amato popolo spagnolo”.