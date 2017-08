Meeting Rimini: il 22 agosto incontro sulla Custodia di Terrasanta con mons. Pizzaballa

Martedì 22 agosto mons. Pierbattista Pizzaballa, amministratore apostolico del Patriarcato latino di Gerusalemme, già Custode di Terra Santa dal 2004 al 2016, sarà al Meeting per l’amicizia tra i popoli in occasione dell’incontro “Quello che tu erediti dai tuoi padri, riguadagnatelo, per possederlo” (ore 17 – Auditorium Intesa Sanpaolo B3 ). Si tratta di un ritorno, visto che nel 2014 mons. Pizzaballa aveva preso parte al Meeting dove aveva tenuto un intervento su “Il potere del cuore. Ricercatori di verità” contenuto nel suo libro “Il potere del cuore. Venticinque anni Gerusalemme”, la cui seconda edizione ampliata è uscita a fine luglio e sarà disponibile alla libreria della manifestazione. Questa seconda edizione del volume – 216 pagine con la prefazione di Romano Prodi – è una raccolta degli interventi pubblici di mons. Pizzaballa, di cui buona parte riconducibili al suo ministero di Custode di Terra Santa, tenuti tra l’estate del 2004 e quella del 2016. Novità di questa edizione è proprio la sezione finale “Un nuovo ministero al servizio di tutti” che aggiunge ai 13 interventi della prima edizione una selezione di testi pronunciati nel ministero di Amministratore apostolico del Patriarcato latino di Gerusalemme.

“L’arrivo in Terra Santa – si legge tra l’altro nel volume – e l’esperienza nella Custodia di Terra Santa, dove ho passato più di metà della mia vita, la posso sintetizzare in due aspetti: nell’amore alla Parola, per gli anni trascorsi presso lo Studium Biblicum Franciscanum e l’Universita ebraica, e poi nell’accogliere la complessità della realtà come forma di vita”. Il che “non significa necessariamente condividere, ma accogliere come una realtà nella quale calarsi e da cui partire per costruire il Regno, e poi intercedere pazientemente guardando alle cose con uno sguardo libero, distaccato. Guardando le cose di lassù, come direbbe san Paolo”.