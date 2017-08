Irlanda: Incontro mondiale famiglie, Brenda Drumm nominata responsabile media e comunicazione

È Brenda Drumm la media and communications manager per il IX Incontro mondiale delle famiglie che si terrà a Dublino, Irlanda, dal 21 al 26 agosto 2018 (Wmof2018). Brenda è stata distaccata dal suo ruolo attuale di responsabile comunicazioni dell’Ufficio delle comunicazioni della Conferenza episcopale cattolica irlandese per lavorare per il Meeting. Accogliendo la nuova nomina, l’arcivescovo Eamon Martin, presidente dei vescovi irlandesi e del Consiglio per le comunicazioni, ha dichiarato: “L’ampiezza delle competenze e delle qualità professionali di Brenda, nonché il suo profondo impegno nella missione della Chiesa, sottolinea l’importanza di questa nomina chiave” ed è “un segnale per tutti noi di raddoppiare la nostra preparazione per assicurare che questa celebrazione internazionale di fede sia un successo per la Chiesa in Irlanda e quella universale”. “Non vedo l’ora di affrontare la sfida di comunicare il meraviglioso evento che sarà il Meeting mondiale delle famiglie – ha dichiarato Drumm -. La famiglia è tutto per me e sono lieta che mi sia stata data l’opportunità di far parte del team che organizza questo importante avvenimento nella vita della Chiesa universale”. Quarantotto anni, sposata con due figli, Drumm lavora dal 2000 per l’Ufficio comunicazioni della Conferenza episcopale irlandese. Tra le sue attività, produce e presenta Faithcast, il podcast settimanale dei vescovi, ed è direttore di una newsletter mensile per le parrocchie e le diocesi.