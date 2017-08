Diocesi: San Marino-Montefeltro, domenica 20 agosto la “Camminata del risveglio”. Mons. Turazzi, “chiederemo una benedizione per i giovani”

Sono attesi più di mille partecipanti alla “Camminata del risveglio”, tradizionale appuntamento che la domenica dopo la festa dell’Assunta, vede confluire al santuario della Madonna del Faggio (Montecopiolo), alle pendici del monte Carpegna, i pellegrini provenienti dai borghi del Montefeltro, dalla Repubblica di San Marino, ma ultimamente anche da Rimini, da Pesaro e da altre zone. “È una tradizione bella: risveglia in tanti la gioia, rinnova lo slancio della fede, affratella le genti del Montefeltro e oltre”, spiega nella lettera di invito il vescovo di San Marino-Montefeltro, mons. Andrea Turazzi. “È una chiamata che deve raggiungere tutti”, prosegue il vescovo, sottolineando che “per la prima volta abbiamo osato invitare i catechisti con i loro ragazzi”. “È un appuntamento centrale nella vita della diocesi di San Marino-Montefeltro”, aggiunge Turazzi, spiegando che “ognuno può domandare alla Madonna ciò di cui ha bisogno. Ma c’è una preghiera che innalzeremo coralmente, tutti e tutti insieme: chiederemo una speciale benedizione per i nostri giovani”. La maggior parte dei fedeli – si legge in una nota – “sale a piedi dal proprio paese percorrendo ore e ore di strada. C’è chi parte già dalla sera precedente e chi alle prime luci del mattino”. L’appuntamento, anche per chi giungerà in auto, è fissato per le 9 presso la “Grande Croce” nel prato della sciovia del monte Carpegna. Dopo l’accoglienza e alcune testimonianze, alle 10.30 mons. Turazzi presiederà la celebrazione eucaristica nel piazzale antistante il santuario, a cui farà seguito la processione che si snoderà nei prati limitrofi.