Diocesi: Acqui, il 16 settembre convegno “Testimoni di una comunità sempre in costruzione” per il 950º della Cattedrale

Sarà “Testimoni di una comunità sempre in costruzione. La Chiesa locale alla prova della fede” il tema del convegno pastorale della diocesi di Acqui che si terrà sabato 16 settembre in occasione del 950º della Cattedrale. Ospitato nel salone san Guido e nel chiostro della Cattedrale, sarà “un incontro – si legge in una nota – per riflettere sulla storia e cercare di capire il senso della nostra missione oggi, guidati da alcuni testimoni diocesani della novità del concilio Vaticano II”. Sarà il vescovo di Acqui, mons. Pier Giorgio Micchiardi, ad aprire alle 9 i lavori intervenendo su “Il convegno nel cammino pastorale diocesano”. Seguirà la relazione di Vittorio Rapetti sui “950 anni della Cattedrale: il senso della nostra della Chiesa locale tra storia e futuro”. Il vescovo emerito di Alba, mons. Sebastiano Dho, parlerà invece de “La Chiesa locale alla luce del concilio Vaticano II: il magistero di mons. Giuseppe Moizo”. In programma poi alcune comunicazioni: quella di Angelo Arata su “La memoria storica. San Guido e la Cattedrale nell’opera di don Teresio Gaino”, quella di Emilio Abbiate su “La formazione e l’accompagnamento spirituale: mons. Moizo e don Gaino”, quella di Roberto Merlo su “La testimonianza di un laico impegnato nel rinnovamento della Chiesa: il prof. Luigi Merlo”, quella di Mario Piroddi su “Il servizio di un parroco nella città e nella diocesi: don Giovanni Galliano” e, infine, quella di Mauro Stroppiana su “Il cammino pastorale della Chiesa di Acqui e l’uso dei beni”. Dopo il pranzo verrà presentata la mostra storica sulla diocesi di Acqui e i testimoni di santità.