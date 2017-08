Attentati in Spagna: musulmani italiani (Ucoii), ferma condanna. “Sono crimini contro l’umanità”

La condanna dei musulmani italiani “di questi che consideriamo crimini contro l’umanità”. Lo si legge in un comunicato diffuso sui social dall’Unione delle Comunità islamiche d’Italia (Ucoii) in seguito all’attentato terroristico di Barcellona e quello sventato “grazie al pronto intervento della polizia” a Cambrils. I musulmani presenti nel nostro Paese esprimono il loro “immenso dolore”, “lo sconcerto” e il “sincero cordoglio” per le vittime: “tanti turisti provenienti da tutte le parti del mondo – si legge nel comunicato – stavano passeggiando tranquilli su quella che è la più famosa via pedonale della capitale catalana quando un furgone ha deliberatamente travolto i pedoni. 13 il bilancio delle vittime, per le quali l’Unione delle Comunità islamiche d’Italia esprime il suo più sincero cordoglio. Noi dell’Unione delle Comunità islamiche d’Italia condanniamo fermamente questo spregevole attacco terroristico, invocando l’unità e la solidarietà di fronte a questo orrore. Tutti i nostri pensieri e le nostre preghiere vanno ai famigliari delle vittime e ai feriti, con la speranza che si riprendano presto”.