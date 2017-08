Attentati in Spagna: Luca Russo la seconda vittima italiana. Zaia, “il Veneto perde uno dei suoi figli”

“Il Veneto perde uno dei suoi figli e la memoria non può che ritornare all’attentato del Bataclan, in cui è stata barbaramente uccisa la nostra Valeria Solesin”. Luca Zaia, presidente della Regione Veneto, affida a Facebook un messaggio per ricordare Luca Russo, il giovane di 25 anni, laureato in Ingegneria, deceduto nell’attentato di ieri a Barcellona. La notizia della sua morte è giunta in giornata dalle autorità spagnole, dopo che era stata diffusa quella relativa a Bruno Gulotta, di Legnano (Milano), anch’egli vittima dei terroristi. Russo – originario di Marostica, viveva a Bassano del Grappa – era a Barcellona assieme alla fidanzata, Marta Scomazzon, rimasta lievemente ferita nell’attacco. Zaia aggiunge: “Ho dato disposizioni affinché le bandiere dei palazzi regionali siano poste a mezz’asta in segno di lutto per Luca, alla cui famiglia ci stringiamo con sincero affetto”. A Bassano si terrà in serata una fiaccolata per ricordare Russo. Il sindaco Riccardo Poletto ha affermato: “Non conoscevo direttamente Luca ma quello che mi stanno raccontando i suoi amici è toccante. Tutti lo descrivono come un ragazzo eccezionale che aveva veramente voglia di fare e di fare bene”.