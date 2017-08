Attacchi in Spagna: vescovi Catalogna, “condanniamo la barbarie”. “Nessuna causa giustifica violenza e morte”

“Profondamente costernati dalle morti e dalle decine di feriti del terribile attentato di giovedì 17 agosto nella città di Barcellona”, i vescovi della Catalogna, comunità autonoma spagnola di cui Barcellona è capoluogo, “condannano la barbarie di questo attentato e il disprezzo che esso esprime per la vita umana e per la sua dignità”. “Nessuna causa – affermano i presuli in una nota – giustifica la violenza né la morte di nessuno”. I vescovi “affidano i morti alla misericordia di Dio, e pregano intensamente per i feriti, i familiari e gli amici di tutte le persone colpite, e per tutta l’arcidiocesi di Barcellona” ed esprimono solidarietà e dolore per questa tragedia che ha colpito “una città come Barcellona, ​​da sempre impegnata per la causa della pace e della giustizia “.