Attacchi in Spagna: Tajani (Parlamento Ue), “uniti e determinati nella lotta al terrorismo”

Ferma condanna all’attentato di Barcellona, solidarietà alle vittime e al Paese, pieno sostegno alle autorità spagnole, unità e determinazione nella lotta al terrorismo. Così Antonio Tajani, presidente del Parlamento europeo. che in una dichiarazione afferma: “Voglio condannare, in termini categorici, l’attacco terroristico perpetrato a Barcellona”. “I miei pensieri sono con le vittime di questa terribile atrocità e le loro famiglie, così come con i cittadini di Barcellona”. Da Tajani piena “solidarietà a tutto il Paese, a Sua Maestà il Re e al Primo Ministro. Il mio pieno sostegno va all’opera svolta dalle autorità spagnole con la speranza che possano fermare il prima possibile la barbarie perpetrata dai terroristi”. “La determinazione dell’Unione europea nella lotta al terrorismo non diminuirà – assicura il presidente del Parlamento di Bruxelles -. Non saremo intimiditi da coloro che promuovono la violenza e la morte e li affronteremo con la forza della nostra libertà, della nostra unità e dello stato di diritto”.