Attacchi in Spagna: la morte di Bruno Gulotta. Fratus (sindaco di Legnano), “aveva un futuro davanti a sé. Ora rispetto e riservatezza”

“È una tragedia. Per la famiglia, per la città, per il Paese”. Giambattista Fratus è il sindaco di Legnano, la città in provincia di Milano dove abitava Bruno Gulotta, rimasto vittima dell’attentato di Barcellona. L’amministrazione comunale si è attivata, assieme alla Città metropolitana e alla Regione, per qualsiasi necessità della famiglia, in attesa, spiega il sindaco, della conferma (che ancora manca) della notizia della morte da parte della Farnesina. Fratus spiega che “la città è in lutto” e “il pensiero va subito alla giovane compagna” di Gulotta e ai due figli, rispettivamente di sei anni e di pochi mesi. “Non conoscevo personalmente Bruno – prosegue Fratus – ma so che aveva un futuro davanti a sé. E ora siamo di fronte a una vita stroncata da una violenza cieca, da un atto vigliacco”. Fratus insiste poi perché “si rispetti il dolore della famiglia. La moglie – aggiunge – ci ha chiesto rispetto e riservatezza”.