Attacchi in Spagna: il premier Rajoy, “la solidarietà di tutto il Paese. Uniti contro la barbarie”

Le prime parole del premier spagnolo Mariano Rajoy per gli attentati a Barcellona – e poi Cambrils – sono state di “lutto, ricordo e solidarietà per le vittime, i familiari e gli amici, in questo momento la nostra priorità”. Rajoy ha dichiarato il lutto nazionale da ieri sera fino alle 24 del 2o agosto, con la bandiera nazionale esposta a mezz’asta in tutti gli edifici pubblici e militari. “Voglio esprimere la solidarietà di tutta la Spagna con la città di Barcellona colpita dal terrorismo jihadista, come avvenuto prima in altre città in tutto il mondo – ha detto il premier -. I vicini di Madrid, Parigi, Nizza, Bruxelles, Berlino o Londra hanno sperimentato lo stesso dolore e la stessa incertezza che oggi vivono gli abitanti di Barcellona. Desidero che queste mie prime parole siano per loro, per trasmettere l’affetto, la solidarietà e la vicinanza di tutta la Spagna e del resto del mondo”. Rajoy ha sottolineato l’importanza delle forze dell’ordine e dei servizi di intelligence, protezione civile e per le emergenze e assicurato “l’appoggio del governo e il coinvolgimento di tutti gli spagnoli”. “Purtroppo come spagnoli conosciamo molto bene il dolore assurdo e irrazionale provocato dal terrorismo – ha affermato -. Ne abbiamo sofferto nella nostra storia recente, però sappiamo anche i terroristi si sconfiggono con l’unità istituzionale, la collaborazione tra polizie, con la prevenzione, con l’appoggio internazionale e la ferma determinazione a difendere i valori della nostra civiltà: la democrazia, la libertà e i diritti delle persone”.

Rajoy ha annunciato che convocherà presto il “Patto antiterrorista” tra i partiti “per riaffermare la nostra unità e lavorare uniti, come stiamo facendo oggi e per il futuro”. “Oggi la lotta contro il terrorismo – ha ribadito – è la priorità principale delle società libere e aperte come la nostra. E’ una minaccia globale e la risposta deve essere globale”. Perciò, ha concluso, “restiamo uniti nella volontà di combattere contro questa barbarie”.