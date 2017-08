“Siamo tutti costernati per quanto successo. Di fronte a questi eventi possiamo solo pregare”. Monsignor Renzo Fratini, nunzio apostolico in Spagna, non intende “aggiungere parole su parole” rispetto agli attacchi terroristici di ieri a Barcellona e Cambrils, visto che hanno già parlato tutti i vescovi spagnoli e catalani ed oggi è arrivato il telegramma di cordoglio di Papa Francesco. “La posizione della Chiesa è chiara – dice al Sir – non è necessario aggiungere parole inutili”.