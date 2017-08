Attacchi in Spagna: i titoli dei giornali in Europa. Dall’Isis “colpo al cuore spagnolo”

Le principali testate giornalistiche internazionali oggi aprono con gli attentati in Spagna. Le Figaro in edicola titola: “Barcellona: è il turno della Spagna, colpita dallo Stato islamico”. Il belga “Le soir” parla di “Barcellona colpita nel cuore dell’estate”. Alcuni siti inglesi, come il Guardian o il Telegraph, seguono anche stamane “live” lo svolgersi degli eventi e delle indagini. L’Indipendent in apertura parla dell’emergere di “un’immagine preoccupante di un piano elaborato” che unirebbe l’attacco di Barcellona, l’uccisione dei terroristi a Cambrils e un’esplosione avvenuta mercoledì scorso ad Alcanar, sulle coste catalane. Il Times riferisce tutti i dettagli di quella che ieri era “una passeggiata spensierata al sole e che è diventata un incubo”. Sul Frankfurter Allgemeine si parla del “Colpo al cuore spagnolo” e scrive: “A motivo della lunga esperienza con l’Eta, la Spagna era ben attrezzata nella lotta al terrorismo. Il Paese sembrava essere risparmiato dalla recente onda terroristica islamica. Ora questo è cambiato”.